رئيس منطقة قناة السويس: تحويل العين السخنة إلى أكبر ميناء محوري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، وخلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحويل العين السخنة إلي أكبر ميناء محوري

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس يحيى زكي أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة في منطقة ميناء العين السخنة، لتحويله إلي أكبر ميناء محوري في منطقة البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة العالمية، كما تناول عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.

وفي سياق متصل، لفت «زكي»، إلى جهود جذب الاستثمارات للعمل في المنطقة الاقتصادية، مستعرضًا عددًا من العروض التي تلقتها الهيئة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر من شركات عالمية لإقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في شرق بورسعيد والسخنة.

آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية

وأشار إلى ما شهده مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات «RSMTL»، الذى نظمته جامعة الجلالة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل مطلع هذا الأسبوع، لتسليط للضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وسبل دعم تطوير النقل البحري وتمويل الصادرات، فضلاً عن دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.