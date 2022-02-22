«المصرية للاتصالات» تعلن عن وظائف شاغرة في القاهرة والمحافظات

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للاتصالات، عن طرح عدد من الوظائف في مجال الدعم الفني وخدمه العملاء، وقالت المصادر، لـ«الوطن»،أن كل الوظائف المتاحة بالشركة، للخريجين فقط والحاصلين على مؤهل عالي، لديه موقف محدد من التجنيد للشباب، على أن يكون السن 32 عامًا كحد أقصي.

وظائف المصرية للاتصالات متاحة للخريجين فقط

وتابعت المصادر، أن الوظائف المتاحة متواجدة في «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسيوط الجديدة - قنا»، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة هي:

الوظيفة الأولى : Call Center Agent Billing Account مكان العمل، داخل سنترال الدقي، براتب 3000 جنيه، وتختص بالرد علي استفسارات العملاء الخاصة بعروض وفواتير ال ADSL.

وظائف المصرية للاتصالات

أما الوظيفة الثانية، فهي Call Center Agent GSM Account، ومكان العمل داخل سنترال مدينة نصر بالحي السادس، براتب 3500 جنيه، وتختص بالرد على استفسارات العملاء الخاصة بخطوط الموبايل 015.

وقالت المصادر إنّ الوظيفة الثالثة هي Technical Support Agent، وسيكون مكان العمل متاح بكل المحافظات المعلن عنها براتب 4000 جنيه وتختص بحل المشاكل الفنية فى خط ال ADSL.

وأوضحت المصادر أن هناك فترة تدريب مدفوعة الأجر، والإجازات يومين في الأسبوع متغيرة، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعيه وصحية، و نظرا للظروف الحالية فالتدريب سيكون Online.

وأكدت المصادر أن هناك تواصل سيتم بين المتقدم للوظيفة وقسم الموارد البشرية بالشركة نفسها، حيث سيكون التواصل من خلال مكالمه تليفونية أو عبر whats app والمقابلات سوف تكون Online.