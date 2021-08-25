وظائف جديدة بالشركة المصرية للاتصالات.. المهام والمؤهلات المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن حاجتها لتعيين موظفين وعمال وفنيين لإزالة الأعطال والتركيبات الفنية، للعمل بفروع الشركة المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تعليم متوسط وفوق المتوسط

وحددت الشركة المصرية للاتصالات شروط شغل الوظائف، إذ طلبت للتعيين الحاصلين على شهادة تعليم متوسط أو فوق متوسط من حملة شهادة الثانوية العامة، أو الحاصلين على الدبلومات الفنية، وكذلك الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (سنتين).

ضرورة الإلمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية

وأوضحت الشركة في إعلانها، أنه يفضل الإلمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية كإحدى المهام المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كما أكدت على أفضلية الإجادة في التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

الموقف من التجنيد

واشترطت الشركة المصرية للاتصالات في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، أن يكون المتقدم ممن حصلوا على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، أو من بين المؤجلين، أو من هم قاموا بتأديتها، أو ممن لم يصبهم الدور.

كما حددت الشركة عمر الشخص المتقدم لشغل الوظيفة بألا يقل عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا، كما اشترطت أن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها من الذكور، وذلك بسبب طبيعة مهام العمل بما تضمنه من صعوبات.

كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت في أغسطس الجاري عن نتائج أعمالها عن العام المالي 2020 -2021، وفقاً للقوائم المالية، والتي تحقيق إيرادات بلغت نحو 17.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 16%، مقارنة بنتائج أعمال العام المالي قبل الماضي 2019 - 2020، بينما حققت الشركة إيرادات في خدمة البيانات بلغت 31%، وإجمالي أرباح بلغت نحو 6.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 33%.