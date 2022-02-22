مجلس الدولة يقيم احتفالية بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز» غدا

يقيم مجلس الدولة، احتفالية بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز العام الثاني»، غدا الأربعاء، ويتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.

كما يتم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

الدولة حريصة على الارتقاء بمنظومة القضاء

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي.

إقامة الاحتفالية بفندق الماسة

وتقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقام الاحتفالية بفندق الماسة بمدينة نصر صباح يوم الأربعاء 23 / 2 / 2022.