103 ملايين نسمة.. عدد سكان مصر في 22-2-2022

سجّلت الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة، بزيادة 3 ملايين نسمة خلال عامين و11 يوما، حيث كانت الساعة سجلت وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020.

3 ملايين نسمة زيادة خلال 732 يوما

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 103 ملايين، اليوم الثلاثاء 22-2-2022.

وسجلت الساعة عدد سكان محافظة القاهرة اليوم، بنحو 10 ملايين و103 آلاف و993 نسمة، والجيزة 9 ملايين و334 ألفا و823 نسمة، والشرقية 7 ملايين و759 ألفا و628 نسمة، بينما سجلت محافظة شمال سيناء 450 ألفا و528 نسمة.

إحصاء بعدد سكان 10 محافظات

واليكم عدد سكان أكثر 10 محافظات في عدد السكان وهي على النحو التالي :

- المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية، وعدد سكانها بلغ 6 ملايين و942 ألفا و580 نسمة

- المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة، ووصل عدد سكانها إلى 6 ملايين و740 ألفا و820 نسمة.

- المركز السادس حلت محافظة المنيا، وبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين و149 ألفا و322 نسمة.

- المركز السابع حلت محافظة القليوبية، وبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين و31 ألفا و6 نسمات.

- المركز الثامن حلت محافظة الإسكندرية، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و472 ألفًا و215 نسمة.

- المركز التاسع جاءت محافظة سوهاج، وسجل عدد سكانها نحو 5 ملايين و566 ألفا و73 نسمة.

- المركز العاشر حلت محافظة الغربية، وسجل عدد سكانها نحو 5 ملايين و564 ألفا و533 نسمة.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصدر الوحيد الرسمي لانتاج الأرقام الاحصائية، وأعداد السكان وخصائصهم، واعتمد الجهاز على الساعة السكانية الموجودة أعلى المبني لتسجيل أعداد السكان لحظيا.