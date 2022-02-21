«الإحصاء»: ترقبوا بعد ساعات.. وصول عدد سكان مصر إلى 103 ملايين نسمة

بعد ساعات قليلة، يصل عدد سكان مصر إلى 103 ملايين نسمة في الداخل، وذلك بعد مرور عامين ميلاديين و10 أيام، حيث كانت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلنت بلوغ إجمالي عدد سكان مصر بالداخل 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020، وهو ما يعني أن عدد سكان مصر زاد 3 ملايين نسمة خلال 740 يوما، بمتوسط 4.04 ألف مولود يوميا.

102.9 مليون نسمة عدد سكان مصر اليوم الاثنين

«الوطن» تستعرض من خلال رصد الساعة السكانية الإلكترونية، عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل، وجميع المحافظات، حيث بلغ الإجمالي اليوم الاثنين 21 فبراير 2020، نحو 102 مليون و997 ألفا و753 نسمة.

10.1 مليون نسمة عدد سكان محافظة القاهرة

وأعلنت الساعة السكانية، عدد سكان محافظة القاهرة، الذي بلغ 10 ملايين و103 آلاف و751 نسمة، لتظل أكثر محافظات الجمهورية في عدد السكان، وتأتي بعدها في الترتيب من حيث عدد السكان محافظة الجيزة، والتي بلغ عدد سكانها 9 ملايين و334 ألفا و416 نسمة.

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث، حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و759 ألفا و305 نسمات، وفي المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية بـ6 ملايين و942 ألفا و580 نسمة، وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة ووصل عدد سكانها إلى 6 ملايين و740 ألفا و820 نسمة.

5.5 مليون نسمة عدد سكان محافظة الإسكندرية

أما المحافظات الخمس التالية من حيث عدد السكان، في قائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان بالترتيب على النحو التالي:

- سجلت محافظة المنيا نحو 6 ملايين و149 ألفا و322 نسمة.

- وسجل عدد سكان محافظة القليوبية نحو 6 ملايين و31 ألفا و6 نسمات.

- سجلت محافظة الإسكندرية، نحو 5 ملايين و472 ألفًا و215 نسمة.

- سجلت محافظة سوهاج نحو 5 ملايين و566 ألفا و73 نسمة.

- سجلت محافظة الغربية نحو 5 ملايين و564 ألفا و533 نسمة.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة، أن تعلن الساعة السكانية عن وصول عدد سكان مصر إلى 103 ملايين نسمة.