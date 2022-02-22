القصة الكاملة لطلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري: قبلات وطلاق وبينهما عُمرة

تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك فور إعلان الأولى خبر انفصالها، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، واستشهادها بآية قرأنية «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، معلقة: «الحمدلله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري، جاء بعد أيام قليلة من الأزمة التي صاحبت تصريحات زوجها التليفزيونية بشأن رفضه لمصطلح السينما النظيفة، وتأكيده أن المشاهد الرومانسية والقبلات ضرورة للأفلام ويجب ألا نخجل منها.

تصريحات هادي الباجوري المثيرة للجدل

وأشار إلى أنه لا يمانع أن تظهر زوجته في الأعمال الفنية وهي تؤدي مثل المشاهد، طالما لديها اقتناع بذلك، وإذا لم ترغب فلها مطلق الحرية، مشيرًا إلى موافقته على المشاهد الرومانسية تجعله لا يرفض قيام زوجته الفنانة ياسمين رئيس بها، حتى لا يكون شخصًا منافقًا.

هجوم على هادي الباجوري بسبب دعمه للقبلات في الأفلام

وتسببت تصريحات هادي الباجوري، في تصدره وزوجته محركات البحث، ونالا انتقادات كثيرة من بعض متابعي السوشيال ميديا، بخلاف هجوم الفنان أحمد فلوكس عليهما، وتوجيهه رسالة لـ الباجوري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مفادها أن له مطلق الحرية في قبول تأدية زوجته لهذه النوعية من المشاهد، ولكن لا يفرضها على أحد، معتبرًا القبلات منافية للآداب، وأنه لا يوجد ما يسمى بحرية الفن.

ياسمين رئيس بملابس الإحرام قبل ساعات من طلاقها

وفي ظل هذا الهجوم التزم الزوجان الصمت، ولكن في الساعات الماضية، نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها بملابس الإحرام أثناء تأديتها مناسك العمرة، معلقة عليها بكلمة «يا رب»، وذلك خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لمشاركتها في عرض مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي يشرف عليها فنيًا زوجها هادي الباجوري.

وكانت ياسمين رئيس، نشرت تغريدة غامضة، في الساعات الماضية قبل إعلان انفصالها عن هادي الباجوري، أثارت تكهنات بوجود أزمة بينهما، إذ كتبت: «تتغير المرأة كثيرًا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدًا، ومهما بلغت معزتّها لهذا الشخصر فستخسر حديثها وعلاقتها معه».

وقدمت ياسمين رئيس مع زوجها المخرج هادي الباجوري، عددًا من الأعمال الفنية منها مسلسل عرض خاص، الذي شهد بداية قصة حبهما عام 2010، وقالت عنه أنها وقعت في غرامه منذ اللقاء الأول، وبدأت صداقتهما التي تطورت إلى حب وغرام حتى الزواج وإنجاب طفلهما.

كما قدما سويًا فيلم واحد صحيح، وفيلم هيبتا، وقمر 14 الذي عرض في السينما مؤخرًا، بخلاف أغنية حبيبتي التي شاركها الغناء فيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش.