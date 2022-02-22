عاجل.. طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري بعد أزمة القبلات: عشرة طويلة لم تدم

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مستشهدة بآية قرأنية بقولها «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».

وكتبت ياسمين رئيس، عبر تويتر، قائلة: الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

ياسمين رئيس عن طلاقها: عشرة طويلة لم تدم

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها على تويتر: «الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

ويأتي انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، بعد تصدر الأخير لترند السوشيال ميديا بشأن تصريحاته على رفض مصطلح السينما النظيفة، وأنّه لا يمانع أن تجسد زوجته أدوار رومانسية بها قبلات.