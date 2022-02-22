رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري بعد أزمة القبلات: عشرة طويلة لم تدم

كتب:

هبة أمين
12:50 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
هادي الباجوري وياسمين رئيس

هادي الباجوري وياسمين رئيس

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مستشهدة بآية قرأنية بقولها «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».

وكتبت ياسمين رئيس، عبر تويتر، قائلة: الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.

ياسمين رئيس عن طلاقها: عشرة طويلة لم تدم

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها على تويتر: «الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

ويأتي انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، بعد تصدر الأخير لترند السوشيال ميديا بشأن تصريحاته على رفض مصطلح السينما النظيفة، وأنّه لا يمانع أن تجسد زوجته أدوار رومانسية بها قبلات.

اقرأ المزيد:

فاروق فلوكس عن تصريحات هادي الباجوري: «هو حر يطلع مراته تتباس»

مبروك عطية لـ«هادي الباجوري»: «البوس اللي في السينما مش تمثيل».. فيديو

أبرز تصريحات هادي الباجوري.. «لا يمانع تقبيل زوجته في عمل فني»

من هو هادي الباجوري بعد تصدره التريند بسبب تصريحاته عن ياسمين رئيس؟

هادي الباجوري: رافضو القبلات في الأفلام «عاوزين يتعالجوا»

هادي الباجوري عن الجدل حول مسلسل «البحث عن علا»: اللي مش عاجبه ميتفرجش
بقلم هبة أمين