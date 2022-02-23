أعمال فنية تجمع بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري رغم الطلاق

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان طلاقها، عن المُخرج هادي الباجوري، وذلك بعد أزمة «القبلات» التي أثارت جدلًا مؤخرًا.

كتبت ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، قائلة: «الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم»، مستشهدة بآية قرأنية بقولها «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».

ياسمين رئيس، تعاونت مع هادي الباجوري، في أكثر من تجربة فنية على مستوى السينما والتليفزيون، حيث كانت البداية بمسلسل «عرض خاص»، ثم فيلم «واحد صحيح»، وفيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة»، وفيلم «قمر 14»، الذي طُرح في السينمات مؤخرًا.

ومن المُقرر أنّ تتعاون ياسمين رئيس مع هادي الباجوري، في تجارب سينمائية جديدة، رغم الانفصال، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:-

- جارة القمر

وتنتظر الفنانة ياسمين رئيس، عرض أحدث أفلامها، والذي يحمل اسم جارة القمر، حيث يجمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري، وتلعب دور البطولة أمام الفنان كريم فهمي.

وتجسد ياسمين رئيس، في الفيلم دور «ليلى» التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها، حيث تدور الأحداث فى إطار رومانسي، وهو من تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.

- هيبتا 2

ويواصل المخرج هادي الباجوري، التحضير للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والعمل قصة محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق ونورهان أبو بكر، حيث لم يتحدد بعد موعد انطلاق التصوير، ومن المُقرر أنّ تشارك ياسمين رئيس في بطولة الفيلم بجانب فريق عمل الجزء الأول.