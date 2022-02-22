نائب وزير السياحة في مؤتمر النقل البحري: يجب دعم سياحة السفن واليخوت

شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات «RSMTL» الذي عُقد تحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي ونظمته جامعة الجلالة وهي إحدى جامعات الجيل الرابع التي جرى إنشاءها حديثاً بمدينة الجلالة.

حضر المؤتمر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من وزراء النقل بالدول العربية والأفريقية وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية بالقاهرة.

سياحة اليخوت

واستهلت نائب وزير السياحة كلمتها خلال المؤتمر بتأكيد أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على سياحة اليخوت والتي تعتبر أحد الأنماط السياحية التي تلقى اهتماما كبيراً من وزارة السياحة والآثار ودعم واسع من القيادة السياسية بمصر.

وبينت أنَّ هذا المؤتمر يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق الاستغلال الأمثل لكل الفرص المتاحة للمقصد السياحي المصري والاستفادة من موارد الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أنَّ المقصد السياحي المصري يستقطب السياحة الوافدة بشكل أساسي عن طريق الطيران وأنَّه آن الأوان أن يكون لمصر نصيب من السياحة الوافدة عن طريق البحر وذلك من خلال دعم سياحة السفن واليخوت.

إشادة بتحسن خدمات البنية التحتية

وأشادت نائب وزير السياحة، بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل للعمل على تحسين خدمات البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا النمط السياحي واتخاذ عدد من الإجراءات لدعمه.

كما أكّدت الجهود التي تجريها الدولة لتطوير سياحة اليخوت بهدف دعم كل محاور هذا النشاط السياحى، وإثراء تجربة السائح، موضحة أنَّ الدولة في سبيل تطوير هذا النمط السياحي قد اعتمدت على التعاون مع حلفاء إقليميين والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات العلمية المهمة.

ولفتت إلى أنَّ وزارة السياحة والآثار تضع استراتيجية لتحديد الشرائح المستهدفة من السائحين والتي من خلالها يتمّ تطوير الأنماط السياحية وخاصة سياحة اليخوت التي تستقطب شريحة من السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع بما يعزز الدخل السياحي والقومي.