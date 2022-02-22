وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان يشهدان تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل التي تحدث مرتين كل عام إحداها يوم 22 أكتوبر والأخرى يوم 22 فبراير من كل عام.

وحضر ظاهرة التعامد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، و الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وبعض قيادات الوزارة، والمحافظة، وعددا من المدونين المصريين والأجانب من جميع دول العالم.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل ظاهرة فلكية هندسية فريدة

وأوضح الدكتور خالد العناني أنّ ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل تعتبر ظاهرة فلكية هندسية فريدة في العالم، موضحًا أنّ معبد أبو سمبل يستحق أن يكون العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، حيث أن قصة اكتشافه والنقوش على جدرانه وألوانها في حد ذاتها تعد عجيبة من عجائب الدنيا، وعليها سُجلت معركة قادش وأول معاهدة سلام في تاريخ البشرية.

وأضاف أن تاريخ هذه الظاهرة اليوم، هو تاريخ استثنائي لن يتكرر حيث يوافق 22/02/2022 معربا عن سعادته بوجود عدد كبير من الزائرين المصريين الذين جاءوا خصيصا من جميع المحافظات المصرية لمشاهدة ظاهرة التعامد على معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل.

وتم وضع شاشة عرض كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد اليوم لنقل ظاهرة التعامد للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني الذي تم تقديمه مساء أمس.

جاء ذلك في إطار الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة بأبو سمبل بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس والتي شملت عرضا فنيا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، يسرد قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر في ستينيات القرن الماضي.

كما سلط العرض الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثاني، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم ابرامها في العالم والمدونة على جدران معبده، بالإضافة إلى إطلاق العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل سماء أبو سمبل ليلاً في رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبو سمبل في هذا اليوم المميز.

وأعقب العرض الفني قيام وزارة الثقافة بحفل ختام لفعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون والذي تشارك في رعايته وزارة السياحة والآثار، قدمت خلاله عرضاً فنياً ثقافياً مميزاً تحت عنوان «موال الشمس»، والذي يعرض عروض استعراضية من الفلكلور الشعبي لكل المحافظات المصرية.