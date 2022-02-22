«الاتصالات»: تقديم 200 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية 2022

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوصول بعدد الخدمات الموجودة على منصة مصر الرقمية، إلى 200 خدمة بنهاية العالم الجاري، مقابل 126 خدمة حكومية رقمية، في 9 وزارت مختلفة.

4 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن هناك ما يزيد عن 4 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية، فيما قدمت المنصة عشرات الآلاف من الخدمات التي طلبها المواطنون الذين أنشأوا حسابات على المنصة.

وبحسب ما تم نشره على منصة مصر الرقمية، فإن الخدمات الأكثر طلبا على المنصة، تضمنت خدمات المحاكم وخدمات المركبات وخدمات التوثيق، فيما كانت الخدمات الأكثر استخداما، هي الاستعلام عن صرف آخر مدة تأمين، واستعلام عن مخالفات رخصة مركبة، وضم أفراد أسرتي، والاستعلام عن مدد الاشتراك.

وعن الخدمات المضافة حديثا، هي: خدمة طلب فتوى، وخدمة الاستعلام عن العمالة، والاستعلام عن سيارات المنشأ، والاستعلام عن عمليات المقاولة، والاستعلام عن كشف حساب منشأ.

الخدمات الموجودة على منصة مصر الرقمية

وتوفر المنصة خدمات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وبدل تالف لبطاقة الرقم القومي، وإصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقا، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقا، وإصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، والنقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

وعن خدمات التموين فتتلخص في إصدار بطاقة تموين جديدة، وضم أفراد الأسرة، والفصل الاجتماعي، وإضافة الأبناء غير المقيدين ببطاقة التموين، والاستعلام عن الصرف، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، وإضافة صرف تموين، وذلك لمستحقي الخبز فقط.

فيما تقدم البوابة خدمات التوثيق، وتحرير توكيل عام في القضايا، وتحرير إقرار بالشطب، وتحرير إقرار رسمي، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل فيما يخص الأمور الزوجية، والاستعلام عن سريان محرر ومُميكن، وتحرير إقرار تصحيح محرر وموثق.