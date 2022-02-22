«التموين» تحذر المواطنين: «محدش يبيع دهب اليومين دول»

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب التي بدأت حدتها منذ ما يقرب من أسبوعين ماضيين، موضحا أن جرام الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

مستشار وزير التموين ينصح بعدم بيع الذهب

ونصح مستشار وزير التموين، في تصريحاته لـ«الوطن»، المواطنين بعدم بيع الذهب في الوقت الحالي خاصة إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة، مؤكدا أن بيع الذهب حاليا في ظل موجة ارتفاع سعره يعد خسارة كبيرة للمواطنين.

وأشار «ناجي»، إلى أن الذهب هو أفضل وعاء استثماري آمن، قائلا: «الذهب عملة ثمينة لا تخسر مطلقا حتى مع انخفاض سعره في أوقات مختلفة، يعود مسرعا ليسترد قيمته مرة أخرى، مما يؤكد أنه الاستثمار الآمن».

متى تهدأ موجة ارتفاع سعر الذهب؟

وأضاف مستشار وزير التموين، أن موجة الارتفاع في سعر جرام الذهب، مسستمرة خلال الفترة المقبلة، مرجعا السبب إلى ارتفاع السعر العالمي للذهب بسبب تطورات الأزمة ما بين دولتي أوكرانيا وروسيا، موضحا أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم

في سياق متصل، أعلنت الشعبة العامة للذهب، عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، إذ سجلت الأسعار التالي:

عيار 18: 712 جنيها.

عيار 21: 830.5 جنيه.

عيار 24: 949 جنيها.

الأوقية: 1897 دولارا.

دمغ الذهب بالليزر

فيما تجري حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، المراحل التجريبية لدمغ الذهب بالليزر، الذي أعلن عنه وزير التموين، باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية في دمغ الذهب بالليزر والذي يقلل من عمليات غش وسرقة الذهب، إلا أن الوزير أكد أن دمغة الليزر الجديدة لن تلغي دمغة الذهب بالقلم بالنسبة للذهب القديم.