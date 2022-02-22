وزير التموين يشكر الرئيس على دعمه لصناعة الذهب وإنشاء مدينة له بـ«الإدارية»

شارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات، الذي افتتح في الفترة من 19 حتى 21 فبراير الحالي، وشارك فيه لفيف من الوزراء والسفراء ورواد صناعة الذهب والمجوهرات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة

وقدّم المصيلحي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكبير لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، وتوجيهاته بإنشاء مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدّم الوزير، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على رعايته الكريمة لإقامة أول مؤتمر ومعرض للذهب والمجوهرات نيبو 2022، ما كان له أثر كبير في دعم الحكومة والوزراء المعنيين لهذه الصناعة العريقة.

تكريم الشخصيات الرائدة في صناعة الذهب

وكرّم المصيلحي، عددا من المشاركين في المعرض، كما كرّم عدد من الشخصيات الرائدة في مجال صناعة الذهب، وهم: بيبر بيوكي بشري إبراهيم، الدكتور وصفي أمين واصف، فاروق إبراهيم بطرس، المهندس رفيق عباسي محمد عبدالسلام أحمد.

كما وجّه وزير التموين، الشكر للدكتور زاهي حواس، على مشاركته الفعالة في هذا الحدث المهم، وفي كلمته أثناء حفل التكريم، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حق المصمم في الملكية الفكرية.

وأضاف المصيلحي، أنّ استقبال المعرض للمصممه العالمية عزة فهمي، إضافة كبيرة للمعرض، وكرّمها مع عدد من رواد صناعة المشغولات، مشيرا إلى أنّ العام المقبل، سيكون نبيو معرضا دوليا بمشاركة دولية كبيرة.

من جانبها، وجّهت المصممة العالمية عزة فهمي، خلال عرضها مشوار التصنيع للمجوهرات بمعرض نبيو للذهب والمشغولات الذهبية والمجوهرات، الشكر للدكتور علي المصيلحي، على تنظيم المعرض، موضحة أنّ مصمم المجوهرات عليه أن يتعلم ويقرأ ويدرس بشكل مكثف، ليسجل علامته في التصنيع بشكل مبتكر ومتجدد، مشيرة إلى أنّ رحلتها في تصميم المشغولات الذهبية الفرعونية، جعلتها تدرس لمدة أكثر من 40 عاما وحتى الآن، في النقوش والرسوم الفرعونية.

يذكر أنّ المعرض ضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، وضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ووفر فرصا قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية مقبلة، بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض، حيث شارك في المعرض 30 شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات وكبرى المصانع، ليكون المعرض على أعلى مستوى يليق بمصر.