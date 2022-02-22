وزير الري: سيول بني سويف لم تحدث منذ 300 سنة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بنى سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، والاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة يومي 23 و24 فبراير ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والسيد المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية، والدكتور جمال قطب الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الموارد المائية.

شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية

أكد الدكتور عبد العاطي أن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول التي تنتهى عند نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وأن آثار هذه العكارة ستختفي من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

سيول بني سويف لم تحدث من 300 سنة

وكشف وزير الري عن الدور المهم الذي قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، حيث نجحت أعمال الحماية بمحافظة بني سويف في تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور ، على الرغم من أن كميات الأمطار المتساقطة تُعد الأكبر خلال 300 سنة ووصلت إلى حوالى 51 مليون متر مكعب من المياه، وتمثل طاقة تدميرية ضخمة عبارة عن 51 مليون طن من المياه بفرق مناسيب يصل إلى 10 أمتار ، وعلى الرغم من ذلك أسهمت أعمال الحماية في تأمين المواطنين والمنشآت منها حيث تم تجميع المياه في البحيرات الصناعية التي تم إنشاؤها لحماية محافظة بنى سويف، وإمرار المياه الزائدة إلى نهر النيل عبر القناة الصناعية لوادى سيل سنور دون حدوث أى خسائر.

كما تم مرور مياه السيول بوادي الشيخ بالمنيا بكل سلاسة وصولاً إلى نهر النيل ودون التسبب في إحداث أي أضرار أو خسائر تذكر، بالإضافة لحصاد 1.50 مليون متر مكعب من المياه، كما تمكنت أعمال الحماية بوادي عربة بالزعفرانة ووادي الحواشية برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر من حماية المدن والقرى والمنشآت الحيوية والبترولية بالمنطقة من أخطار السيول وحصاد 765 ألف متر مكعب من المياه ، وتمكنت أعمال الحماية بوادي حبران ووادي ميعر بمحافظة جنوب سيناء من حماية مدينة طور سيناء والمنشآت والبنية التحتية وحصاد حوالى 100 ألف متر مكعب من المياه ، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة في تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة.

واستعرض الوزير في الاجتماع موقف الأمطار المتوقعة يومي23 و24 فبراير الجاري، حيث أشار التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة لتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة قد تصل الى بعض محافظات الوجه البحرى يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري ، وتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى القاهرة لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجارى.

ووجه وزير الري، بالاستمرار في رفع درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار ، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن.