إجراءات التعامل مع أزمة السيول بسنور في بني سويف.. مساعدات وسحب للمياه

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود التي تقوم بها الأجهزة والجهات التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية بقرية سنور القديمة للتعامل مع أزمة مياه السيل على خلفية سقوط أمطار غزيرة بسبب موجة الطقس السيئ.

وأدت الأمطار إلى تغيير مسار سريان المياه عن مخر سنور «قبل الهدار مباشرة» وخروجها على جانبي المخر، مما نتج عنها تلفيات ببعض الزراعات، دون حدوث خسائر في الأرواح أو رؤوس الماشية الخاصة بالأهالي.

استمرار الجهود في احتواء الأزمة

وتضمن التقرير، الذي عرضه الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، الإشارة إلى استمرار وتواصل الجهود في احتواء الأزمة، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية وبالتعاون وبتواجد مسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية من الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والحماية المدنية والجمعيات الأهلية المحلية والمركزية ورؤساء القرى ومتطوعين من القيادات الطبيعية والشباب بالقرية.

حيث تم تقسيم القرية إلى 4 مربعات محددة، وتوزيع رؤساء القرى للعمل في المنطقة المخصصة لهم، بواسطة معدات وسيارات شركة المياه والوحدات القروية، من خلال استخدام 8 سيارات كسح و5 مواتير وكابوتة تابعة للحماية المدنية وعدد 2 كابوتة بدال خاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بالتزامن مع قيام جليدر الوحدة المحلية بفتح الطرق في شوارع الشيخ حمد ورفع مخلفات الطين لفتح الطريق أمام سيارات شركة مياه الشرب للمساعدة في سحب وتصريف المياه كسح.

تصريف وسحب تجمعات المياه

كما تم الاستعانة بعدد من مواتير الري الخاصة بالأهالي، بجانب عدد 5 كابوتات نقالة تابعة لإدارة الحماية المدنية، وذلك للمساعدة في أعمال تصريف وسحب تجمعات المياه من الشوارع والطرقات وبعض المنازل، فيما قامت أجهزة مديرية الري بأعمال حفر لمسارات لسحب وتصريف المياه تجاه الترع والمجاري المائية، والبدء في ترميم بعض الأجزاء في جانب المخر، علاوة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشغيل عدد 2 ماكينة ري إضافية لسحب وتخفيض منسوب المياه بالزراعات.

فيما تتواجد أجهزة وإدارات مدير التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بتوزيع المساعدات والوجبات الساخنة على الأهالي المتضررين، بجانب، قيام المتابعة مع مسؤولي جمعية الأورمان في توزيع مجموعة من المساعدات العينية والغذائية، والتي شملت توفير وتوزيع 300 كجم من اللحوم، و300 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى توزيع 600 لحاف وبطانية.