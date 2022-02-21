«فودة»: مشروعات الحماية من أخطار السيول إنجاز جديد للرئيس السيسي

السيول.. ظاهرة طبيعية تتعرض لها بعض محافظات مصر لا سيما شبه جزيرة سيناء، وجبال البحر الأحمر وصعيد مصر، وتنتج عن تجمع المياه بالوديان الصغيرة في الجبال والهضاب لتنجرف نحو وادي أكبر عبر سيول تتفاوت في درجة شدتها بحسب كمية الأمطار.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب، قال إن المحافظة تتعرض للسيول سنويا، وبالفعل أثرت الظاهرة الطبيعية على البنية التحتية في أوقات سابقة، ونتج عنها خسائر فادحة، موضحا أنّ عام 2015 هو عام التحول للحماية من أخطار السيول بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا بإنشاء مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

الحماية من أخطار السيول

وأكد محافظ جنوب سيناء أنّ مشروع حماية جنوب سيناء من السيول من بين أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنّ المشروع حقق أهدافه وهي حماية المدن، والمنشآت الحيوية والسياحية من السيول، فضلا عن استغلال مياه السيول في زيادة منسوب مياه الخزان الجوفي وتوفير مياه للزراعة والشرب.

وأضاف أنّ المشروع ضم مرحلتين، الأولى حماية مدينة طابا ووادي وتير من أخطار السيول، وجرى افتتاح المشروع عام 2017 ونجح في حماية طابا ومدينة نويبع من السيول القوية، وبلغت تكلفة المرحلة الأولي 700 مليون جنيه.

المرحلة الثانية تضمنت حماية مدن «دهب، الطور، أبورديس، رأس سدر»، بتكلفة 800 مليون جنيه، وهذه المشروعات انتهت بالفعل.

سدود وبحيرات وقناة صناعية

وأشار اللواء خالد فودة، إلى أنّ وزارة الري والموارد المائية استندت في تنفيذ المشروع إلي الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وجرى تنفيذ المرحلتين في وقت قياسي، موضحا أن هذا المشروع إضافة حقيقية للمحافظة.

وتابع أن شتاء 2022 تسبب في هطول أمطار وسيول آخرها السبت الماضي، ونجحت مشروعات الحماية في الحد من مخاطر السيول كما نجحت البحيرات الصناعية والسدود في تخزين ما يقرب من 3 ملايين متر مكعب من المياه طوال موسم الشتاء الحالي.

ولفت إلى أنّ المشروع عبارة عن إقامة سدود وبحيرات صناعية في كل المدن التي تتعرض للسيول في جنوب سيناء، ويقدر عدد السدود والبحيرات بنحو 20 سدا و30 بحيرة بجانب إنشاء قناة صناعية في أبورديس تبدأ من وادي بعبع وتنتهي عند خليج السويس بطول 6 كيلو مترات.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر الي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، اللواء علاء أبو دنيا نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة الوطنية للمقاولات، على إنجاز هذا المشروع الضخم والانتهاء منه قبل موعده.