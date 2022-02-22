خطاب من التعليم للمدراس لتوزيع استمارة موافقة أولياء الأمور على تلقيح الطلاب

أصدَر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابًا مهمًا وعاجلًا إلى المديريات التعليمية، بشأن سرعة توزيع «استمارة الموافقة المستنيرة»، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر لطلاب المرحلة العمرية ما بين 10 إلى 18 سنة على تلقى اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان.

متابعة موقف تطعيم الطلاب أسبوعيًا

وأوضح حجازي، أنَّه في حالة تجميع 200 استمارة أو أكثر -من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة- يجرى مخاطبة الإدارة الصحية لتطعيم الطلاب داخل إحدى المدارس التي تتوسط الإدارة وتسجيل الحالات التي يتمّ تلقيها اللقاح من خلالهم فورا، على أن يتابع مشرف التربية البيئية بالمدرسة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الإدارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

تشجيع الطلاب بين 12 إلى 15 سنة على تلقي اللقاح

وجاء في الخطاب، أنَّه تنفيذًا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديرية التوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين 12 إلى 15 سنة على تلقي اللقاح بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية لتنفيذ ما سبق مع اعتبار الموضوع هام جدًا.