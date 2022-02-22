«الصحة»: وفيات كورونا في مصر لدى المطعمين أقل 99 مرة من غيرهم

علَّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على تخصيص نصف ساعة لصلاة التراويح في المساجد، مؤكدًا أن تقليل التواجد بشكل دائم في مكان مغلق من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل معدلات انتشار معدلات العدوى: «نتحرك بين الحفاظ على الصحة والقيام بالشعائر الدينية».

معدلات الإصابات في ظل انتشار متحور أوميكرون

وأضاف عبدالغفار خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر» على قناة CBC، أن معدلات الإصابات في ظل انتشار متحور أوميكرون أكبر بكثير منها في اتلمتحورات السابقة، لكن بإلقاء نظرة بسيطة على معدلات الوفيات في الدول التي بلغت فيها نسبة التطعيم 70% مقارنة بمعدلات الوفيات في الدول التي لم يتجاوز نسبة التطعيم فيها 3% علامة فارقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نسبة الوفيات في صفوف غير المطعمين بلقاحات كورونا أعلى 99 مرة من نسبة الوفيات للمطعمين، مؤكدًا أن المطعمين الذين توفوا بسبب كورونا كانوا مصابين بأمراض مزمنة أخرى، كما أن معدلات دخول المستشفيات لدى غير المطعمين أعلى 73 مرة مقارنة بغير المطعمين.

أعراض متلازمة ما بعد كورونا لدى المطعمين وغيرهم

وأوضح: «عندما نقوم بعمل مسح سريع على غرف العناية المركزة ومن يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي لا نكاد نجد أحد المطعمين يحتاج إليها، وهو ما ينطبق على مصر ومختلف الدول، والدراسات مستفيضة في هذا الأمر».

وأكد، أن الدراسات ذهبت إلى أن الأشخاص المطعمين أقل بـ42 مرة في الشكوى من أعراض متلازمة ما بعد كورونا مقارنة بغير المطعمين، لافتًا إلى أن الشخص إذا كان مطعما وخالط شخصا، مؤكدة إصابته بكورونا لا يجب عليه أن يعزل نفسه طالما لم تظهر عليه أعراض.