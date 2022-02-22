التعليم تعلن توفير منهج الصف الرابع الابتدائي إلكترونيا: محتوى رقمي ممتع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني ودليل المعلم من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري للوصول إلى منصة «Discovery Education»، موضحة أنَّ المنصة توفر شرح المقررات الدراسية وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ربط المنهج بمحتوى رقمي ممتع

وأكّدت وزارة التعليم، في خطابها للمديريات والإدرات التعليمية، أن المنصة تتيح ربط المنهج المصري بمحتوى رقمي ممتع فلم يعد المعلمون بحاجة للبحث على نطاق واسع عن موارد رقمية لدعم دروسهم ويمكن للطلاب دراستها سرًا، مؤكدة أن منصة «Curriculum Connect» عبر «ديسكفري» تتيح الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، وملفات الصوت، والصور المدققة التي تم تعيينها إلى كل دروس العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية.

وأكدت وزارة التعليم، أن المنصة توفر مقاطع الفيديو، والألعاب، وغيرها من المحتوى التعليمي المشوق وهي عبارة عن موارد فريدة مخصصة بالكامل لدعم مجتمع مصري يتعلم، ويفكر، ويبتكر، ومن خلال الوصول إلى أكثر من 20 ألف مورد عبر البوابة القابلة للبحث، يتوفر لدى المعلمين إمكانية الوصول الفورى إلى المحتوى المدقق والمعتمد المخصص لدروس العلوم والرياضيات بالمناهج المصرية. وتعمل الموارد المجانية مثل Curriculum Connect وWebEdTV على بث الحياة فى الدروس من خلال أنماط متنوعة من الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو التفاعلية.

ونوهت إلى أن الموارد الجديدة فرصة متميزة لإثراء التجربة التعليمية من خلال الاستعانة بالتليفزيون التعليمي عبر الإنترنت في أفضل صوره من خلال WebEdTV كما أصبح بالإمكان تحفيز التفاعل والمشاركة الطلابية من خلال Curriculum Connect، مع توفير الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى محتوى تعليمى منقّح متمثل فى الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، والملفات الصوتية، والصور، والتى تم انتقاؤها بعناية لتلائم كافة دروس العلوم والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية.

طرق الحصول على منهج الصف الرابع الابتدائي

-الدخول على بنك المعرفة.

-الدخول على منصة ديسكفري.

-المصدر متاح فقط للمشتركين على بنك المعرفة المصرى.