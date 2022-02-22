ذبح شاب في مشهد مروع وسط الشارع بفيصل

فوجئ المارة في شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية طالبية بفيصل، بوجود جثمان شاب ملقى وسط الشارع مذبحوحًا، ما أثار حالة من الفزع بين المارة الذين استغاثوا بالشرطة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، إلى مكان الواقعة، بعد ورود بلاغ إلى العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم.

ذبح شاب بالهرم

وحصلت «الوطن» على أول صور للجريمة التي تحقق فيها جهات الأمن لتحديد أسباب حدوثها بعدما ذكر بعض الأشخاص أن الشاب المجني عليه خرج من محل حلاقة بفصيل مصابًا بجرح قطعي في الرقبة وسط حديث عن أنه هو من أحدث إصابته.

مذبحة الإسماعيلية

ويواصل فريق من البحث الجنائي بالجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية فحص ملابسات الواقعة لتحديد هوية المجني عليه، وأسباب حدوث الجريمة المروعة على غرار ما حدث من ترويع للمواطنين في مذبحة الإسماعيلية.