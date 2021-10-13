آخر أخبار الفيوم.. ذبح شاب ومقتل مُسنة وإنقاذ شاب من الغرق

شهدت محافظة الفيوم، عدة وقائع بشعة خلال الساعات الأخيرة الماضية، كان أبرزها العثور على جثة شاب مذبوحاً وملقى أمام باب منزله، بالإضافة إلى العثور على جثة سيدة مسنة موضوعة في جوال وملقاة في أرض مهجورة، وأيضا معلمة أبرحت طالبا ضرباً متسببة في إصابات ظاهرية بجسده الضعيف، فيما أنقذ المارة شاباً ألقى نفسه في بحر يوسف بمدينة الفيوم لينهي حياته لمروره بضائقة مالية، وعدم إيجاده فرصة عمل لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

العثور على جثة شاب مذبوح أمام منزله

عثر أهالي قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في الصباح الباكر على جثة شاب من القرية يدعى علاء الجبالي، مذبوحاً وملقى أمام باب منزله، ما تسبب في صدمة لأهالي القرية من بشاعة المنظر، وحزناً على الشاب وحيد والديه الذي تخرج حديثاً في كلية الآداب ويعمل في مجال المقاولات، فيما تكثف الشرطة من جهودها لسرعة كشف غموض الواقعة.

العثور على جثة مسنة في جوال

وفي مركز طامية، تمكنت الشرطة من كشف لغز اختفاء سيدة مسنة، حيث عُثر على جثة خضرة محمود أحمد الصواف (85 سنة)، مقتولة وموضوعة داخل جوال وملقاة في قطعة أرض مهجورة ممتئلة بالقمامة بعزبة الجبل، وتبينّ أنّ جارتها وأبناءها الثلاثة استدرجوها بحجة تناول الشاي معها، وتخلصوا منها بعدما سرقوا قرطها الذهبي ومبلغا ماليا كان بحوزتها من تجارتها في الزبدة.

إنقاذ شاب ألقى نفسه في بحر يوسف

تمكن أهالي مدينة الفيوم، من إنقاذ شاب يدعى أحمد.ص.ف (33 عاما) من الغرق، بعدما ألقى نفسه في مياه بحر يوسف من أعلى كوبر مرزبان بوسط الفيوم، إثر مروره بضائقة نفسية، نتيجة تراكم الديون عليه، وفشله في العثور على فرصة عمل تمكنه من الإنفاق على أسرته، فشعر باليأس وقرر التخلص من حياته.

مُعلمة تبرح طالبا ضرباً بـ«الخرطوم»

أبرحت مُعلمة مادة العلوم بمدرسة السادات الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، الطالب سيف هشام محمد إبراهيم ضرباً بـ«الخرطوم»، مُتسببة في إصابات ظاهرية في كتفه وظهره، فيما تقدمت والدته بشكوى ضدها في مديرية التربية والتعليم، خصوصاً أنّ ابنها مريض بفيروس في قرنية العين ويخضع للعلاج منذ 5 سنوات، وقررت مديرية التربية والتعليم إيقافها عن العمل وتحويلها للتحقيق.