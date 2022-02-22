عقد أولى اجتماعات «تضامن النواب» مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وبحضور وكيلي اللجنة وأعضاء لجنة التضامن جلسة استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني.

حضر الاجتماع، عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب طلعت عبدالقوي وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

«عبدالقوي» عن لجنة التضامن بمجلس النواب: صاحبة إرادة

يأتي ذلك استمرارًا للتعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكًا فاعلًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030»، وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عامًا المجتمع المدني بتاريخ 11 سبتمبر 2021.

وأكّد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات أنَّ لجنة التضامن كانت صاحبة الإرادة في العديد من الجلسات والقوانين المهمة التي صدرَت وستصدر.

32 ألف جمعية من أصل 52 تقدمت لتوفيق أوضاعها

وتابع «عبدالقوي»: «لدينا 52 ألف جمعية منها 32 ألف جمعية تقدمت لتوفيق أوضاعها، كانت 28 جمعية مستوفية للشروط، إذ نعمل على مدّ مهلة توفيق الأوضاع بمشروع قانون لمدة عام تنتهي 20 يناير 2023، في ظل انحياز القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع الأهلي، ونسعى خلال تلك الجلسات إلى رسم العديد من الملفات ووضع إستراتيجية كبيرة لدعم المجتمع المدني».