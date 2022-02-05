«التنمية الحضارية»: مشروع حدائق الفسطاط يشمل أنشطة مختلفة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا»، إن مشروع حدائق الفسطاط سيغير معالم القاهرة التاريخية تماما، من مناطق عشوائية وتلوث كانت تحجب رؤية الثروة الأثرية التي تمتلكها مصر، إلى منطقة تضم حدائق بمعايير عالمية تنافس مثيلاتها في العالم.

مشروع حدائق الفسطاط يتم تنفيذه على مساحة 500 فدان

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مشروع حدائق الفسطاط، يتم تنفيذه على مساحة 500 فدان، تلتحم بها حديقة بحيرة عين الصيرة، التي تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تضم العديد من البؤر العشوائية، منها: «عزبة أبو قرن، بطن البقرة، وغيرها»، والتي تم إزالتها وإعادة تسكين سكانها في مساكن جديدة بديلة تم إنشاؤها من قبل الصندوق كسكن بديل.

وأشار «صديق» إلى أن مشروع حدائق الفسطاط، سيكون المتنفس الأخضر الأول للقاهرة، ومزار سياحي عالمي، لمن يريد أن يزور معالم وآثار القاهرة التاريخية والإسلامية، كما سيتم وضعها على خريطة السياحة في مصر.

سيضم مشروع حدائق الفسطاط أكبر هضبة خضراء بارتفاع عالي

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مشروع حدائق الفسطاط، يشمل عددا من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية، التي تخدم الطابع السياحي للمنطقة، ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية، كما سيضم المشروع أكبر هضبة خضراء بارتفاع عالي جدا، تسمح للزائرين والسائحين رؤية الأهرام والقلعة ومآذن القاهرة التاريخية.

كما أشار «صديق» إلى أنه من ضمن خطة مشروع حدائق الفسطاط، سيتم تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يليق بقيمته الأثرية والتاريخية والإسلامية، وذلك لكونه أول مسجد تم بناؤه في مصر، وتحويله لمزار سياحي عالمي وإسلامي.

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضارية، على أن الصندوق يعمل حاليا على تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، بالتزامن مع العمل على مشروعات أخرى، منها مشروع «تطوير القاهرة التاريخية»، والذي تشمل المرحلة الأولى منه، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومنطقة باب زويلة.