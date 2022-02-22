رئيس «الأوقاف» لـ النواب: لجنة خاصة لبحث تشغيل معهد «أبو الغيط» الديني

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل المعهد الديني الجديد الإعدادي بأبو الغيط في محافظة القليوبية منذ 15 عاماً حتى اليوم.

رئيس الأوقاف: حريصون على مصالح المواطنين

وقال النائب عادل عامر، مُقدم طلب الإحاطة، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إنه تقدم في الفصل التشريعي الأول بنفس الطلب وتمت التوصية بالتشغيل من خلال التنسيق بشأن قطعة أرض ملك للأوقاف ضمن مساحة المعهد، والاتفاق على أن تتحمل جمعية تنمية المجتمع المحلى القيمة الإيجارية الإسمية الرمزية ولم تتأخر الجمعية، وحتى الآن الإجراءات متوقفة من جانب هيئة الأوقاف.

وأبدي رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز تجاوبا كبيرا لحل تلك الاشكالية، مؤكدا على أن الهيئة حريصة على تحقيق مصالح المواطنين وتسعى دائما لتذليل العقبات مع الحفاظ علي حقوق الوقف.

توصية اللجنة الدينية بمجلس النواب

ورحب رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع بتوصية اللجنة الدينية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة من الأوقاف والأزهر الشريف والنائب عادل عامر، لتفصل بين مستحقات الأزهر بالانتفاع، وفصل الحدود والموافقة على تشغيل الجناح معهد إعدادي.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص الأرض اللازمة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر سنهور مركز كفر شكر محافظة القليوبية. وقدمت هيئة الأوقاف ردا مكتوبا للجنة، على أن يجري عقد جلسة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تتطلب تأمين مليون جنيه ولم يُسدّد مبلغ التأمين حتى يجري البدء في الإجراءات.