%16.7 نموا في أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحسن استثمار أموال الوقف، ودعمه لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف، حققت هيئة الأوقاف المصرية ستة أرقام قياسية في أربعة أشهر، بقيمة 16.7% نموا في الأرباح.

100 مليون جنيه أرباح في شهر يوليو 2021

حققت هيئة الأوقاف المصرية صافي أرباح وإيرادات بلغ (100,052,525) جنيهًا، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13%، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف.

122.5 مليون جنيه في شهر أغسطس 2021

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8%، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف.

141 مليون جنيه في شهر سبتمبر 2021

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ (141,254,807) جنيهات بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف.

وبلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020-2021م، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيها بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م.

173.6 مليون جنيه في شهر أكتوبر 2021

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ (173,637,231) جنيهًا، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م.

وبلغ إجمالي أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) صافي أرباح إيرادات بلغ : (537,537,225) جنيهًا، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م.