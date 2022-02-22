«فؤاد» بـ«النواب»: مصر من أقل الدول في انبعاثات الكربون.. وأكثر المتأثرين بها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية إستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ، حيث يعد فرصة هامة لمصر والدول الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التي عقدتها لجنه البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف تغير المناخ وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة cop27 والتى قدمت خلالها شرحاً مبسطاً حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وتنتج عن النشاط البشري، ما تسبب فى زيادة حرارة الأرض وذوبان الجليد ونوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات، زدفع العالم لعمل إتفاق باريس عام 2015 الذى تم الإتفاق خلاله على ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

وأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها بالنواب إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعى وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، حيث تسببت فى غرق العديد من القرى على مستوى العالم ولها تأثيرات أيضاً على الصحة، والسياحة، حيث تؤثر على الشعاب المرجانية، مشيرةً إلى أن البحر الإحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقاً للدراسات العالمية التى تم تنفيذها فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن نسبة إنبعاثات القارة الإفريقية من الإنبعاثات العالمية تصل إلى حوالى 4% ، كما تمثل إنبعاثات مصر حوالى 0.6% من الإنبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالى 325 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وهى نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالإنبعاثات العالمية ورغم عدم تسبب مصر في التغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثراً بها.

30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية في 7 سنوات

وأكدت فؤاد على إهتمام القيادة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولويات الدولة نظراً لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترأسه رئيس مجلس الوزراء ، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية ، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجارى إطلاقها الأسبوع القادم ، وجارى إعداد إستراتيجية للتكيف ، كما تم إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بحيث لن يتم تمويل أى مشروع لا يراعى الابعاد البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر نفذت خلال الـ 7 سنوات الماضية حوالى 30 مشروع قومى للتصدى للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الإعتماد على تمويل خارجى ، حيث تعد هذه المشروعات قصص ناجح سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

لجنه عليا لمتابعة استعدادات cop27

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ cop27 ، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه من هذا المؤتمر ، كما أنه جارى تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربى جارى إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى إلى أن تكون لاعب قوى فى قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من إلتزامات دولية.

إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس

واوضحت وزيرة البيئة انه سيتم إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية ، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية .

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئى للمنشأت الصناعية والتى أشارت إلى انه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصحاح من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يقدم قروضاً ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22%من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلاً على المصانع لتحقيق التوافق البيئى.

كما أشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن مصانع مدينة 6 أكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسنا كبيرا فى اوضاعها وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعى المعالج.

و تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة موضوع السياحة البيئيةوإستراتيجية السياحة الخضراء التى سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار ، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لعدد 13مركز غوص بمدينة شرم الشيخ وجارى إعطاء الفنادق أيضاً العلامة الخضراء .