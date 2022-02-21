تامر حسني يعلق على تعيينه سفيرًا عالميًا لنشر الوعي بقضايا البيئة

اخُتير الفنان تامر حسني سفيرًا عالميًا لـ«إكستريم إي- Extreme E» سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض إيجابية، وذلك قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالسعودية، نهاية هذا الأسبوع «19- 20 فبراير».

تامر حسني يتحدث عن تعيينه سفيرا لنشر الوعي البيئي

وقال تامر حسني في تصريحات صحفية: «أشعر بالفخر لتولي هذا المنصب الجديد كسفير عالمي، معًا نتشارك لرؤية مستقبل مستدام لأطفالنا يحمي البيئة»، وذكر أن إكستريم إي تهدف إلى تثقيف وترفيه جماهير جديدة حول كيفية تأثير تغير المناخ على المناطق التي نتسابق فيها، والحلول التي يمكننا أتخاذها ويجب أن نكون جميعًا جزء منها، حيث نتحمل جميعًا المسؤولية العالمية وهذه الأهداف هي أشياء نشعر بشغف حيالها وأتطلع إلى مشاركة المزيد عنها مع جمهوري».

مبادرة «التسابق من أجل الكوكب»

وجاء في بيان «إكستريم إي» أن تامر حسني، المتعدد المواهب صاغ ألبومات وأغنيات وأفلام تصدرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، وسيجلب دعماً لمبادرة «التسابق من أجل الكوكب» الهادفة، والتي تبدأ في 2022 في بيئة صحراوية مبهرة في نيوم.

وأضاف البيان أن تامر يتمتع بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات و حقق أرقاما قياسية تخطت 2.5 مليار مشاهدة لمجمل أعماله على منصة اليوتيوب.

قال أليخاندرو أجاج، الرئيس التنفيذي ومؤسس إكستريم إي: «يسعدنا أن ينضم تامر إلينا كسفير عالمي لنا، ونتطلع إلى العمل سوياً واستكشاف الأفكار حول إيجاد حلول ونشر الوعي باستخدام قاعدته الجاهيرية بذلك في جميع أنحاء العالم».

وأضاف «أجاج» أن تامر حسني دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين لفعاليته كفنان في تنظيم حملات دعم الجماهير للمشاريع المختلفة.