وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمفتشي صحة البيئة لمناقشة خطة العمل الوقائية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة أعمال صحة البيئة خلال الفترة السابقة، وخطة العمل الوقائية بمدارس المحافظة، بحضور وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي، مديرة إدارة صحة البيئة، مراقب أول الطب الوقائي بالمديرية.

التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس

تناول الاجتماع، مناقشة خطة عمل مراقبي صحة البيئة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في الشرقية، وضرورة التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، خاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة للفصول ودورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه.

وشدد «مسعود» على التأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام طلمبات حبشية كمصدر مياه الشرب، والاعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، حفاظا على صحة الطلاب.

الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية دور مراقب صحة البيئة، في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من خلال دوره الحيوي في متابعة مأمونية مياه الشرب، ومطابقة محطة معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي، مشددا على أهمية التدريب المكثف لتأهيل جميع المراقبين الصحيين الجدد للعمل بكفاءة.

ووجه بحصر المراقبين الصحيين بمختلف الإدارات الصحية وإعادة توزيعهم وفقا لاحتياجات العمل بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل بصفة دورية وسحب العينات من: المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوي، الترع، الصرف الصحي، الصرف الصناعي، المصارف، والمرور المكثف على: الخزانات العامة والخاصة، المنازل، دورات المياه بدور العبادة، حمامات السباحة، الأسواق العامة، أماكن تربية الحيوانات، مزارع الدواجن، الأراضي الفضاء، الجبانات، مقالب القمامة، السلخانات، المعسكرات، مصانع تدوير المخلفات، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة لها.