وزير البيئة السابق: أمريكا حريصة على التنسيق مع مصر بشأن قمة المناخ

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن مصر ستشهد عددا من الزيارات لكبار الساسة المعنيين بقضايا المناخ خلال الفترة المقبلة، إذ أن زيارة جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ إلى مصر، تعد دليلا على حرص أمريكا للتنسيق مع مصر بشأن هذا الملف، فضلا عن أهمية وثقل الدولة المصرية، موضحًا أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن مصر تتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة المناخ تدل على أن مصر ستعمل على تقديم حلولا شاملة لقضية تغير المناخ.

التغيرات المناخية تمس أساسيات الحياة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه لابد أن يكون هناك نوع من المحايدة وسماع مختلف وجهات النظر بشأن قضية تغير المناخ للخروج بحلول أكثر شمولية، منوها بأن خطورة التغيرات المناخية أنها تمس أساسيات الحياة، فعند العبث بالأسس الرئيسية للحياة، فإن آثاره ستصل لمئات الملايين من السكان.

إنجازات رائعة خلال الـ7 سنوات الماضية

فيما ذكر الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولي، أن قطاع البترول في مصر شهد إنجازات رائعة خلال الـ 7سنوات الماضية، فضلا على أن المنظمات الدولية أكدت أن قطاع البترول المصري شهد نجاحا كبيرا، موضحًا أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي جنبهاى من كارثة اقتصادية، فضلا على أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت أسعاره، وحينها كانت ستصل فاتورة توفير احتياجاتنا من الغاز الطبيعي إلى 30 مليار دولار.

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إلى أن مصر قدمت نموذجا للتعاون الدولي في قطاع البترول مع اليونان وقبرص، منوها بأن اكتشاف حقل ظهر كان بداية رحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مثمنا اهتمام ودعم القيادة السياسية بقطاع البترول والغاز الطبيعي.