سامو زين يخطف الأنظار بنيو لوك في كليب أغنيته الجديدة «فيديو»

خطف الفنان سامو زين الأنظار بإطلاقه فيديو كليب أغنيته الجديدة «بسيطة» التي ستكون إحدى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه تباعا خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية وقناته باليوتيوب.

سامو زين يطلق بسيطة

الأغنية من كلمات حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع جيزو وجيتار باسم سعيد وماستر جيزو وتم تصوير الكليب مع شريف فرنسيس.

سامو زين يتعاون مع المخرج شريف فرنسيس

الأغنية تقول كلماتها

حبيبي ياريت

تطمني

بأي كلام

لا بعرف خوف

ولا استسلام

معاك هفضل لحد

ماتبقى مطمن

في حضنى تحكي وتفضفض

وتوصف ليا في الأحلام

حبيبى يا ريت

تفهمني

جرالك إيه

قالقني عليك

وقلقان ليه

نعيش اللحظة بس

وسيبنا من بكرة

وبكرة أكيد هييجي

ونعرف منه

شايل إيه

بسيطة

لو نبسطها

صعبة لو نصعبها

حبيبي الدنيا مش عايزة

نحسبها كتير

تفاعل الجمهور مع أغنية بسيطة

تفاعل عدد من المتابعين، مع أغنية «بسيطة» لـ سامو زين، وعلق أحدهم: «أغنية بسيطة جميلة جدا، وبحب أسمعها دايما أول ما أحس أني أخدت مقلب»، وعلق آخر: «مبدع دومك تحية ليك من العراق»، وقال آخر: «كتير حلو بيجنن أنت دائما مبدع كالعادة».

يذكر أن سامو زين كان قد طرح العام الماضية أغنية «ست الناس» في عيد الأم، عبر منصات السوشيال ميديا، من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.