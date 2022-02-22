توصيل الإنترنت والغاز لـ90% من منازل جزيرة سعود بالشرقية ضمن حياة كريمة

فرحة عارمة شعر بها المواطنون في منقطة جزيرة سعود، التابعة لمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد دخول خدمة الغاز الطبيعي لأكثر من 3 آلاف منزل بالقرية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المدارس، ومجمع الخدمات والمركز الطبي، وتشغيل خدمة الإنترنت، بعد تركيب نظام «الفايبر» ضمن مبادرة حياة كريمة.

حياة كريمة انتهت من توصيل 90% من خدمات الغاز الطبيعي بالمنازل

أوضح المهندس هاني الهراوي، رئيس الوحدة المحلية بجزيرة سعود، في تقرير استعرضه الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه «مساء DMC»، أن مبادرة حياة كريمة انتهت من توصيل 90% من خدمات الغاز الطبيعي بالمنازل، و70% من خطوط الإنترنت فائق السرعة، ويجر العمل على استكمال باقي المخطط في أسرع وقت.

فرحة الأهالي بدخول الغاز الطبيعي للمنازل

تابع مصطفى السماحي، أحد سكان القرية المستفيدين من الخدمات «الغاز الطبيعي في منازلنا كان حلم مستحيل، وكانت مشكلاتنا على أنابيب الغاز خاصة في نقصها خلال المواسم والأعياد، وكنا بنشيل الأنبوبة لمسافة أكتر من 5 كم».

وأضاف «السماحي»، أن دخول الغاز الطبيعي يعد طفرة كبيرة في حياة سكان القرية طال انتظارها، «كنا بنتعب جدا في نقل الأنابيب وبنعاني من نقصها في أوقات كتير لكن في عهد الرئيس السيسي دخل لنا الغاز وكل الخدمات».

ووجه الأهالي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه مبادرة حياة كريمة التي وفرت لهم كل سبل المعيشة الكريمة والبنية التحتية التي تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.