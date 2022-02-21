إنشاء محطة مياه لخدمة مركزين ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

قال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن مشروع محطة مياه الشرب في قرية «قحافة»، يعد من أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة الفيوم، موضحا أن سعة المحطة تبلغ 43 ألف متر مكعب في اليوم، وتعد إضافة كبيرة لكميات المياه المنتجة داخل المحافظة.

حل مشكلات المياه بمركزي إطسا ويوسف الصديق

وأضاف «عبد الجليل» في تصريحاته على قناة «dmc، أن محطة المياه ستعمل على تحسين كميات المياه والضغوط بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وهما المركزين المستهدفين خلال المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنها ستحل جميع المشكلات داخل المركزين، بجانب حل مشكلات نهايات الخطوط التى ظهرت مؤخرا.

إحلال وتجديد خطوط المياه

وأوضح «عبد الجليل»، أن الشركات القائمة على مشروعات الصرف الصحي، تعمل على إحلال وتجديد كل الخطوط القائمة داخل مركزي إطسا ويوسف الصديق، لاستيعاب الزيادات الموجودة التي نشأت نتيجة الزيادة السكانية بجانب الإنشاءات في الفترة السابقة، بالإضافة إلى عمل خطوط جديدة للتمددات العمرانية الجديدة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجرى استهداف 100% من التجمعات العمرانية والقرى داخل المركزين، لتغطيتهما بالمياه والصرف الصحي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إلى أنه لدى الشركة 4 حزم خطوط مياه في قطاع المياه، وتشمل الحزمة الأولى محطات منها محطة قحافة والعزب الثالثة، التي يبلغ سعتها 120 ألف متر مكعب، ويجرى العمل عليهم، وسيجري الانتهاء منهم خلال السنة الحالية، أما الحزمة الثانية لمد وتدعيم مياه الشرب بجميع القرى داخل المركزين، بجانب العمل على 3 خزانات في قرى إبشواي لخدمة مناطق «رافع كحك، ويد مغالب، وقصر الجبالي»، لمواجهة أي احتياجات إضافية خاصًة في فصل الصيف.