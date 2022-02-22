«حياة كريمة» تستعرض أبرز مشروعات المبادرة في محافظة دمياط

شهد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، التي غيرت حياة عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، بجانب إشادة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي قالت إن هذه المبادرة، أكبر مشروع تنموي يمس حياة المواطنين في العالم، نظرًا لأنه يجر تطوير 4600 قرية، باستثمارات وصلت 700 مليار جنيه.

الجهاز يستهدف مجموعة من الخدمات منها مبنى المجمع الخدمي

قال المهندس محمد جمال، مدير مشروعات بالجهاز المركزي للتعمير، إن قرية الوسطاني بدمياط، تُعد من ضمن 28 قرية يتم تطويرها في مركز كفر سعد، وهي إحدى القري التي يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتطويرها، إذ أن الجهاز يستهدف مجموعة من الخدمات، من ضمنها مبنى المجمع الخدمي، الذي يشمل مجموعة من الخدمات التي يحتاجها كل مواطن من سجل مدني ومكتب بريد وشهر عقاري وحدة محلية ومجلس محلي ومركز تكنولوجي.

مجمع زراعي يتضمن جمعية زراعية ووحدة بيطرية

أضاف «جمال»، خلال حواره على قناة «dmc»، أنه يوجد مجمع زراعي يتضمن جمعية زراعية ووحدة بيطرية، لخدمة المزارعين، ومساعدة الفلاح المصري، بجانب مركز الشباب الجاري إنشاءه، ونقطة إسعاف مكونة من عربيتين، تخدم القرية بالكامل، بجانب إنشاء وحدة صحية على نموذج جديد تستهدفه وزارة الصحة، التي تتضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الإعداد والتخطيط لهذه المشروعات في عام 2021

أوضح مدير مشروعات بالجهاز المركزي للتعمير، أنه جرى الإعداد والتخطيط لهذه المشروعات في عام 2021، وجرى التنفيذ في شهر 9 الماضي، مبينًا مدى توفر الجهد والعناء من المواطن المصري، إذ أن جميع احتياجاته متوفرة داخل المجمع الخدمي بالقرية.