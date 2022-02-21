«الصحة»: 155 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة» خلال فبراير

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، إن الوزارة أطلقت 111 قافلة طبية، وقعت الكشف الطبي على 150 ألف مواطن في الفترة من 1 إلى 20 فبراير الجاري، وجرى تحويل 392 حالة للمستشفيات و1647 حالة موجات صوتية، و11769 تحليل دم، 7234 تحليل طفيليات، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تنطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة حياة كريمة.

انطلاق 44 قافلة صحية جديدة بالمحافظات

أوضحت «الصادق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» المذاع على قناة «DMC»، أن القوافل العلاجية تقدم خدمات متميزة، لافتة إلى انطلاق 44 قافلة أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، في محافظات قنا والإسكندرية وأسوان يومي 20 و21 فبراير، ومحافظات الوادي الجديد والمنيا يوم 22 فبراير، بالإضافة لـ8 قوافل طبية في محافظات البحيرة والدقهلية والقاهرة والشرقية ومطروح والبحر الأحمر.

تخصصات طبية متنوعة بالقوافل الطبية

أضافت «الصادق»، أن القوافل تتضمن جميع التخصصات الطبية، بمشاركة أخصائيين واستشاريين في المجالات كافة، ومنها الباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والجراحة والرمد والنساء والتوليد والقلب والأسنان وخدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب الأشعة التليفزيونية والتحاليل الطبية وصدلية متوافر بها جميع الأدوية للتخصصات.

وأشارت «الصادق»، إلى أن القوافل تحول المريض الذي يحتاج للعلاج على نفقة الدولة، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج واستكمال الإجرءات بشكل مجاني.