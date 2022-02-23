الثالثة يمين جماهير محلة حسن تصيب لاعبي سيدي غازي ومديرهم الفني

عقب صافرة الحكم في مباراة كروية والتي تحولت إلى معركة حامية، بين فريقي محلة حسن، وفريق سيدي غازي، بدوري الدرجة الثالثة، وذلك عقب اقتحام جماهير فريق محلة حسن لملعب المباراة، وسط حالة من عدم السيطرة لمجريات الأمور بالملعب عقب انتهاء المباراة بين الفريقين، والتي نتج على إثرها، إصابة 6 لاعبين من فريق سيدي غازي، والمدير الفني للفريق.

حجز المدير الفني

كما هرعت لموقع الأحداث سيارات الإسعاف، وذلك لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، حيث أصيب السعيد غازي، المدير الفني لفريق سيدي غازي، بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام، وذلك لإصابته بارتجاج في المخ.

وكانت المباراة والتي أقيمت بين الفريقين بدوري الدرجة الثالثة قد انتهت بفوز فريق محلة حسن، على فريق سيدي غازي، بهدفين، مقابل هدف، ولكن عقب انتهاء أحداث المباراة دخلت الجماهير الملعب واعتدوا بالضرب علي اللاعبين من فريق سيدي غازي.

اللاعبون وتلقي العلاج

وعقب نقل اللاعبين 6 إلى مستشفى المحلة العام، ومديرهم الفني، أجرى عدد من الأطباء الفحوصات الطبية، والأشعة عليهم، وتم حجزهم لاستكمال العلاج، وسط حزن شديد من قبل اللاعبين من فريق سيدي غازي على إصابة زملائهم، ومديرهم الفني.

بينما، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وكشف ملابساتها، وحُرر عنها المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق في ملابسات الواقعة.