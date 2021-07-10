مصرع طالب بكلية الهندسة ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم بالدقهلية

لقي طالب بكلية الهندسة في محافظة الدقهلية، مصرعه، بعد أن ابتلع لسانه أثناء لعبه كرة القدم في قرية «البساتين» بدائرة مركز أجا، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وأكد أحد أصدقاء الطالب في تحقيقات الشرطة، أنه فوجئ بزميله يسقط أرضًا وابتلع لسانه، ما أدى إلى إصابته بحالة اختناق ووفاته في الحال، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة اختناق باللسان بمجرى التنفس، ولا توجد شبهة جنائية، وأقر شقيقه بذات المضمون، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي، بوصول المدعو «أحمد أحمد عبد القادر الطويل»، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة، ومقيم بقرية «البساتين» بدائرة المركز جثة هامدة، ادعاء اختناق باللسان.

وفاة طالب أثناء لعب كرة القدم

وانتقل ضباط مركز أجا إلى مكان الواقعة للفحص، وبسؤال شاهد الواقعة المدعو «علاء عبدالمنعم إبراهيم ابراهیم»، 20 سنة طالب، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيامه والمتوفى بلعب كرة القدم بملعب بذات القرية سقط أرضًا وابتلع لسانه، ما أدى إلى إصابته بحالة اختناق ووفاته في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال شقيقه المدعو «عزت أحمد عبد القادر الطويل»، 22 سنة، حاصل على ليسانس الآداب، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة شقيقه.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اختناق باللسان واختناق بمجرى التنفس، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9707 لسنة 2021 إداري مركز أجا، وجاري إخطار النيابة العامة.