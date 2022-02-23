ضبط 3 أشخاص بتهمة بيع المخدرات في سوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة قسم ثان، بمحافظة سوهاج مفادها قيام 3 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم ثان سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية معلومات من ضباط قسم مكافحة المخدرات مفادها قيام كل من«أحمد ع ر ا»، 42 عاما، عامل، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب، تبديد، وخيانة أمانة مخدرات، آخرها القضية مخدرات»، و«صفوت ر م ح»، 47 عاما، موظف، ويقيم دائرة مركز سوهاج، السابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب، وسلاح أبيض، تبديد، مشاجر أخرهم القضية مشاجرة وضرب»، و«حسن. ح. ا. ا»، 27 عاما، سائق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم ثان سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعلى الفور وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، أسفرت عن ضبط المذكورين بمسكن الأول وبحوزتهم الاتى 5 أكياس مختلف الأحجام و17 تذكرة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 1250 جراما، و91 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 273 جراما، و3 ميزان حساس، و22 لمبة زجاجية، وأدوات تعاطي مخدر الشابو، و7 هواتف محمولة مختلف الماركات، من متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة، مبلغ 620 جنيهًا، و3 هواتف محمولة شخصية، وتم التحفـظ علـى المضبوطات.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والموازين الحساسة، لوزن وتجزئة المواد المخدرة واللمبات الزجاجية لتعاطي مخدر الشابو، والهواتف المحمولة متحصلات من عملائهم المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.