التحقيق مع 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

تباشر نيابة مركز المنشأة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج، التحقيق مع 8 أشخاص بعد ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، بدائرة المركز.

الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة المنشاة من «ك . م»، 36 سنة، عامل، بقيام «أ .م»، 37 سنة، عامل، بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزله المجاور لمنزل المبلغ، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وجود حفرة دائرية بالمنزل

وتم ضبط المشكو فى حقه وكلا من نجله «م . أ» 18 سنة، طالب، و«ر . م»، 40 سنة، عامل، و«إ . م»، 40 سنة، عامل، (شقيقي مالك المنزل)، و«ر . أ»، 59 سنة، عامل، و«ص . ح» 35 سنة، عامل، و«ع . ج» 47 سنة، عامل، و«ع . ع»، 34 سنة، عامل، حال قيامهم بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزل المشكو فى حقه، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالى 1.5 مترا وعمق 8 أمتار، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكاب الواقعة بحثا عن الآثار.

إصابة 3 طالبات بالتسمم الغذائي

وفي سياق آخر، أصيبت 3 طالبات بمركز جهينة بحالة تسمم غذائى، إثر تناولهن خضراوات من إحدى الحقول التى تم رشها بالمبيد الزراعى قبل غسلها، وتم نقلهن للمستشفى وإجراء الإسعافات اللازمة لهن.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول كل من «ب . ع» 15 سنة، طالبة، وصديقتيها «أ . ي» 15 سنة، طالبة، و«آ. أ» 15 سنة، طالبة، إلى مستشفى جهينة المركزى، يعانون من حالة قيء مستمر وإعياء -ادعاء تناول طعام فاسد-، وتم تحويلهن لمستشفى سوهاج العام.

بالانتقال والفحص، أفاد والد الأولى، ووالدتا الثانية والثالثة، أنه أثناء تواجدهن بجوار منزل الأولى تناولن بعض الخضراوات من إحدى الحقول تم رشها بالمبيد الزراعى دون غسلها، ما أدى إلى إصابتهن، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.