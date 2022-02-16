مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في سوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مصرع شخصين، إثر تنقيبهما عن الآثار داخل أحد المنازل، حيث انهالت عليهما الأتربة، ما أدى إلى وفاتهما.

بداية الواقعة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من المواطنين بانهيار حفرة داخل إحدى المنازل، ومصرع شخصين.

وبالفحص تبين أنه أثناء حفر وتنقيب كل من المدعو «قدري. ا. ا»، 50 عامًا، عامل، و«جلال. م. ا»، 26 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، عن الآثار بمنزل الأول المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر بمساحة 130 مترًا، إنهارت الحفره عليهما.

فحص موقع الحادث

وجرى استخراج الضحايا من الحفرة، ونقلهما إلى مشرحة المستشفي، وبالفحص تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبقطر 1.5 متر بغرفه داخلية بالمنزل، وتم استخراج الضحايا من الحفرة، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على أدوات الحفر.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.