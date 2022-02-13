جامعة سوهاج تحصد المستوى الثالث في مهرجان الحرف الشعبية بـ«حلوان»

حصلت جامعة سوهاج على جائزة المستوى الثالث من خلال مشاركتها في فعاليات الفوج الطلابي، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، تحت مسمى «مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية - القائد المبدع»، وتحت شعار «خير بلادي».

وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن هذا المهرجان الأول من نوعه يعد انطلاقة مهمة للاهتمام بالحرف الشعبية وتطويرها وفقا لرؤية مصر 2030، والحفاظ على الهوية المصرية وتراثنا الشعبي من الاندثار.

إقامة معرض لأعمال طلاب الجامعات المشاركين

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الى أنه تم إقامة معرض لعرض أعمال طلاب الجامعات المشاركين في المهرجان من اللوحات الفنية والإبداعية للحرف الشعبية التراثية والأعمال الفنية للطلاب، مؤكداً أن مصر هي من أعرق الدول وأشهرها بتاريخها وفنونها التراثية وحرفها الشعبية وصناعها المهرة على مدار التاريخ بجميع عصوره، حيث يعد التراث الشعبي بمختلف أشكاله وأنواعه أحد المكونات الرئيسية للهوية المصرية.

4 طلاب شاركوا في الفوج

وقال كل من صبري إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن 4 طلاب شاركوا في الفوج بواقع طالبين وطالبتين، حيث شاركوا بأعمال السجاد اليدوي، تطريز التلي بالفضة، الخزف والرسم على ورق البردي.

يذكر، أن طلاب جامعات المنيا والمنوفية والوادي الجديد حصلوا على جائزة المستوى الأول، كما حصل على جائزة المستوى الثاني كل من جامعة دمياط ومدينة السادات. واختتمت فعاليات اليوم بحفل فني قدمه فريق كورال كلية التربية النوعية جامعة أسوان.