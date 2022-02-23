إصابة 3 سيدات في تصادم سيارتي ربع نقل وميكروباص بمدينة رأس سدر

أصيبت ثلاث سيدات بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتي ربع نقل وميكروباص في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة رأس سدر، يفيد وقوع تصادم سيارتبن بالمدينة، الأولى ربع نقل تحمل أرقام ولوحات «ج. ن. ق. 6971»، والثانية سيارة ميكروباص تحمل أرقام ولوحات «ط. ج. ق 2178» على طريق «رأس سدر - أبوزنيمة».

أسماء المصابات

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث سيدات، هن إيمان محمد أبو زيد، 35 سنة، من مدينة رأس سدر، باشتباه خلع بالكتفين مع كدمة شديدة بالظهر، واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومروة محمود علي، 33 سنة، من محافظة المنصورة، مصابة بكدمة بالفقرات العنقيه مع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيبت منى علي إسماعيل، 35 سنة، من مركز فاقوس محافظة الشرقيه، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مع ألم بالظهر.

نقل المصابات للمستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف السيدات المصابات إلى مستشفي رأس سدر العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وطلبت النيابة تقرير من إدارة مرور جنوب سيناء لتحديد المتسبب في وقوع الحادث.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن حالات المصابات مستقرة، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهن، مشيرا إلى نقل إحدى الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، والتأكد من عدم وجود كسور في العمود الفقري.