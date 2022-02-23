الخشت يناقش برنامج افتتاح أول جامعة دولية حكومية في مصر

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مع نوابه وأمين عام الجامعة، لبحث ومناقشة برنامج افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، المتوقع افتتاحه نهاية العام الجاري لتكون أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج.

وناقش الاجتماع: التجهيزات الإدارية والأكاديمية نظرا لقرب انتهاء البرنامج الزمني للمرحلة الأولى وإتمام المشروع بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة، وضرورة الانتهاء من إعداد البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها بالجامعة الدولية، بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية، وتقدم خريجا بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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نظام تعليمي متكامل

يأتي فرع جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

ويهدف فرع الجامعة، إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر، بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمية، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

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كليات جامعة القاهرة الدولية

يضم فرع جامعة القاهرة الدولية: مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وبالإضافة إلى البرامج تضم الجامعة كليات تدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مثل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، علوم وتكنولوجيا الفضاء، الطاقة والطاقة المتجددة، بجانب: أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171 ألفا و432 مترا مربعا، منطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة 259 ألفا و676 مترا مربعا.

ويعتمد فرع الجامعة، على عدة محاور رئيسية، هي: العولمة، التدويل، الشراكة مع الجامعات العالمية، الشراكة مع المؤسسات المهنية، ريادة الأعمال، المشروعات الابتكارية والمبدعة، الاهتمام بالبحوث البينية، وذكل من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل: علوم النانو تكنولوجي وتطبيقات الليزر، العلوم النووية، علوم أبحاث، علوم وتكنولوجيات الفضاء، طب الأطفال، التمريض، الحيوان، الهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقا لإنتاجهم البحثي والتدريسي وكفاءات العمل في الفرق البحثية، مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إداري وإلكتروني يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.