رؤساء جامعات: الدراسة دوام كامل من 8 صباحا حتى 6 مساء مع تطبيق التباعد

انتظمت الدراسة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة في يومها الثالث علي التوالي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 منذ انطلاقها السبت الماضي وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كوروتا كوفيد 19.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، لمواجهة المرض، جرى تقليل عدد الطلاب في المحاضرات وتوزيعها على مدار اليوم الدراسي، لتبدأ من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 6 مساء، من أجل تقليل الكثافات الطلابية داخل المدرجات وقاعات الدراسة.

الالتزام بالخريطة الزمنية للدراسة

أكد الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات دون رصد أية مشكلات في يومها الثالث على التوالي، موضحا أنه جرى التشديد على مختلف الكليات، الالتزام بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني، وفقا لخريطة المجلس الأعلى للجامعات، وأن الكليات ملتزمة بإجراءت مواجهة كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن اليوم الدراسي، يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، وتقليل عدد الطلاب في المحاضرات والسكاشن، تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدا العمل على توفير الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا بالمقرات المخصصة لتلقي التطعيمات، للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية.

تطبيق إجراءات كورونا

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني، منتظمة في يومها الثالث على التوالي، دون رصد أية مشكلات، لافتا إلى أنه جرى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المحاضرات، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، منوها بالتشديد على منع دخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا للجامعة، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكليات.