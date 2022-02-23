المالية: حقننا أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.. وتراجع البطالة إلى 7.4%

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني الدكتور محمد محمود العسعس، بحضور الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، دعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، اللواء جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، علي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.

قال «معيط»: «إننا نسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، إذ نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، نهاية يونيو المقبل، بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق»، مضيفا: «نسعى للوصول إلى ناتج قومي يعكس حجم الأعمال الحقيقي في مصر، حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم».

9 % متوسط معدل النمو

ذكر «معيط»، أن التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، في انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن.

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وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، موضحا أن متوسط معدل النمو من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9%، وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عاما، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة التي تجسد مسيرة البناء والتعمير، في «الجمهورية الجديدة» التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة، تلبي طموحات المواطنين.

تحديث اتفاثيات الازدواج الضريبي

أكد وزير المالية، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعا للشركات العاملة بالبلدين.

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من جانبه، أشاد «العسعس»، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم في تعزيز القدرات العربية، لافتا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.