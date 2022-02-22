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الرئيس الأمريكي: عقوباتنا تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية

كتب:

محمود البدوي
09:48 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، إذ أن العقوبات تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية، موضحًا أنه يسعى لأن تستهدف العقوبات الاقتصاد الروسي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين.

فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية

وأضاف «بايدن»، خلال كلمه له منذ قليل، وجهها للمجتمع الدولي والشعب الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مراقبة أسواق الطاقة لمنع أي انقطاعات، كما يتم فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى منفتحة على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا.

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بقلم محمود البدوي