الرئيس الأمريكي: عقوباتنا تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، إذ أن العقوبات تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية، موضحًا أنه يسعى لأن تستهدف العقوبات الاقتصاد الروسي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين.

فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية

وأضاف «بايدن»، خلال كلمه له منذ قليل، وجهها للمجتمع الدولي والشعب الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مراقبة أسواق الطاقة لمنع أي انقطاعات، كما يتم فرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى منفتحة على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا.