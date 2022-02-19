«المالية»: قرار جديد لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة تناقش وتعالج أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، ومن أبرزها مشكلة مشاركة «الورثة» في السيارة، موضحًا أن إدارة المبادرة درست اقتراحات المواطنين، وقررت إلغاء شرط مرور عامين على ملكية السيارة محل الميراث، واعتبار تاريخ الملكية منذ امتلاك المتوفى للسيارة.

المالية: تطابق الشروط على 37 ألف متقدم

وأوضح «عوض» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن القرار جرى تنفيذه على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وبالفعل شارك العديد من أصحاب السيارات الموروثة عن متوفين، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية يتعامل مع أكثر من 37 ألف طلب تنطبق عليهم الشروط من بين 100 ألف متقدم للمبادرة، وجرى تسليم ما يقرب من 15 ألف سيارة جديدة للمواطنين المشاركين، ويُستكمل التسليم وفقا للمواعيد المحددة والطاقة الإنتاجية لشركات السيارات.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إلى أن المبادرة تقدم عدة حوافز من تيسيرات ودعم ويحصل المواطن على تخفيض في سعر السيارة عن مثيلتها في السوق، بالإضافة لمشاركة الجهاز المصرفي في المبادرة بـ31 بنكًا، وتتيح البنوك قرضًا للمواطن يسدد كامل ثمن السيارة، بفائدة ثابتة قدرها 3% موزعة على عدد الأقساط خلال 7 أو 10 سنوات دون أي تكاليف إضافية يتحملها المواطن.

حافز أخضر يصل إلى 25% من قيمة السيارة

وأضاف أن الحكومة تتيح الحافز الأخضر من خلال وزارة المالية والذي يسدد كمقدم للسيارة الجديدة للشركات مباشرة، وهو يمثل 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، وفي حالة «التاكسي» تكون 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة «الميكروباص» تكون 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، إلى جانب وثيقتي تأمين على المواطن والسيارة، بقيمة مخفضة 50% عن أسعارها خارج المبادرة.