«المالية»: نسعى لتقليل تأثير التضخم على المواطن.. «مفيش حلول سحرية»

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن المواطن المصري يتحمل عبئا كبيرا بسبب التضخم، ولا توجد حلول سحرية، والحكومة تسعى لتقليل تأثير التضخم على المواطن، وتحاول وفقًا لإمكاناتها دعم ومساندة المواطن، موضحة أن الوزارة تعالج مشكلات موجودة منذ سنوات بالجمارك، وعند بدء منظومة نافذة، استغرقت وقتا حتى يتقبلها، كما أن التسجيل المسبق للشحنات، استهدف إصلاح المنظومة الجمركية، وذلك خلال حوارها في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN».

الحكومة تحركت بإجراءات استباقية وفكر استراتيجي استباقي

فيما قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إننا في إطار تحدي خارجي، وهو الموجة التضخمية، لكن الشهادات التي حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين، تؤكد أن الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تلقي الصدمات، موضحًا أن الحكومة تحركت بإجراءات استباقية، وفكر استراتيجي استباقي، والرئيس السيسي كأكثر شخص معني بالأمن القومي، يرى أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وجرى التحرك في إطار المشروعات القومية في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والإنتاج الداجني.

المواطن المصري يجب أن يكون لديه ثقافة الادخار الإيجابي

أضاف «إبراهيم»، خلال حواره في البرنامج ذاته، أنه مع بداية الموجه التضخمية، كان هناك اتجاه لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي والشراء الموحد بصورة كبيرة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال يظل المكون الأجنبي الخارجي فيه 50- 60%، ولا بد أن يسعى لتأمين احتياجاته، والتكامل مع بعضهم البعض لتقليل استيراد الخامات، وأن يدرك مجتمع الأعمال أن يغير فكرة الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد.

وأوضح أن المواطن المصري، يجب أن يكون لديه ثقافة الادخار الإيجابي، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى المواطن احتياطي استراتيجي يستخدمه وقتة الأزمات، وأن يولد لديه ثقافة إيجابية لزيادة دخله، والبحث عن دخل إضافي.