أسعار اللحوم اليوم.. 160 جنيها للبلدي والمجمد يبدأ من 70

نحو 5 أسابيع تفصلنا عن بداية شهر رمضان، وهو الموسم الذي يشهد الكثير من التغيرات في أسعار العديد من السلع الغذائية والخضروات، وقبل بداية الشهر الكريم، تحرص كثير من ربّات البيوت على معرفة أسعار اللحوم اليوم، لتحديد ميزانية الشهر الكريم، الذي يشهد الكثير من الولائم التي تتجمع عليها الأسر على مائدة رمضان.

أسعار اللحوم اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، ومشتقاتها، مثل اللحم المفروم، الكبدة، البفتيك، والسجق، والتي جاءت كما يلي:

وصلت أسعار اللحوم البلدي اليوم إلى 160 جنيها للكيلو داخل محلات الجزارة، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 150 جنيها، واللحم المفروم الجملي 120 جنيها، وكيلو السجق البلدي 140 جنيها، وكيلو البفتيك 170 جنيها، وكيلو الكبدة 170 جنيها، وكيلو اللحم الجملي 140 جنيها، في حين تراوح سعر الاستيك الكندوز بين 140 إلى 160 جنيها، وتراوح سعر الكوارع للواحدة 80 لـ90 جنيها، علما بأنّ الأسعار تختلف من مكان لآخر حسب السوق والمحافظة.

أسعار اللحوم المجمدة

أما عن أسعار اللحوم المجمدة اليوم داخل محلات السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، فتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 70 حتى 80 جنيها، وكيلو اللحم المجمّد بين 80 حتى 100 جنيه، وكيلو السجق بين 70 حتى 80 جنيها، وكيلو الكبده بين 80 حتى 90 جنيها، والبفتيك بين 90 لـ100 جنيه للكيلو، والاستيك بين 100 لـ110 جنيهات للكيلو، والكبده العصافيري بين 80 حتى 90 جنيها للكيلو، وتختلف الأسعار حسب نوع اللحوم وبلد المنشأة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ التابعة للوزارة يوميا، والمنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما تواصل الشركة القابضة، ضخ كميات كبيرة من اللحوم، حيث وصلت لأكثر من 170 طنا يوميا، في جميع منافذ البيع.