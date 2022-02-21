وزارة التموين: رقمنة وتطوير نظم مصلحة الدمغة بتوجيهات رئاسية «فيديو»

أكد اللواء أحمد سليمان مساعد وزير التموين لشوؤن مصلحة دمغ المصوغات الذهبية، أن مؤسسات الدولة تعمل من أجل الحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ومدخراتهم، ومنها الذهب بوصفه أحد سبل الإدخار لدى المصريين، موضحا أن تحقيق رفاهية الموطنين يأتي بتوفير فرص عمل وتشجيعهم على الإنتاج من أجل حياة كريمة.

توجيهات رئاسية بتنمية صناعة وتجارة الذهب

أوضح «سليمان»، في مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على تنمية المحاور المتعلقة بصناعة وتجارة الذهب من خلال تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين ورقمنتها، لافتا إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي للذهب والمجوهرات هو أحد المحاور الرئيسة في الارتقاء بتجارة الذهب.

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وأضاف أن المعرض يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقام على هامشه مؤتمر، لمناقشة المجالات الجديدة التي يتم العمل عليها حاليا، مضيفا أن المؤتمر تضمن محاضرة عن مدينة الذهب المقامة في العاصمة الإدارية وبها مدارس متخصصة في التصنيع، التي تم الانتهاء من تصميمها واعتمادها بالتنسيق مع العاملين في المجال من الشركات المحلية والدولية.

محاضرة لزاهي حواس

ذكر مساعد وزير التموين لشوؤن مصلحة دمغ المصوغات الذهبية، أن مدينة الذهب في العاصمة الإدارية ترحب بالمستثمرين من مصر وخارجها وبنظم وخيارات ميسرة من تصنيع وتجارة، إذ أن نصيب مصر من تجارة الذهب عالميا لا يتناسب مع مكانتها التاريخية، مؤكدا ضرورة عودة مصر لمكانتها الحقيقية في تجارة وصناعة الذهب بشكل يليق بها.

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وتابع، أن محاضرة الدكتور زاهي حواس بالمعرض تضمنت استعراض مدينة «دهب» التي تم اكتشافها منذ عدة أشهر ويعود تاريخها لآلاف السنين، وكانت يتم تصنيع المجوهرات والأقنعة والمشغولات الذهبية داخلها، لافتا إلى أنه منذ زمن وكان الدمغ يتم بقلم يدوي وهو ما لا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتكنولوجيا المتطورة في شكل منظومة دقيقة.